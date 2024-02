Taker Karlson najavio intervju sa Vladimirom Putinom (VIDEO)

VAŠINGTON - Američki novinar Taker Karlson izjavio je da je njegov tim samostalno platio put u Rusiju da bi intervjuisao ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Sami smo platili ovo putovanje. Nismo uzeli novac ni od jedne vlade ili grupe", rekao je Karlson u video-snimku objavljenom na društvenoj mreži "Iks".

Karlson je rekao da će njegov intervju sa Putinom biti besplatno dostupan na internetu, kao i da je Ilon Mask obećao da neće potiskivati intervju na mreže "Iks".

"Zapadni novinari nisu pokušali da dođu do intervjua sa Putinom", rekao je Karlson.

On je dodao da je zatražio i intervju sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim i da se nada da će on to prihvatiti.

Why I'm interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024

