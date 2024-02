Taker Karlson poslije intervjua s Putinom: Ameriku vode ludaci

Oni koji žele slabu vlast u Rusiji su ludaci, ali nažalost Ameriku vode upravo takvi poput predsjednika Bajdena i Viktorije Nuland, rekao je američki voditelj Taker Karlson u video komentaru na svom sajtu nakon intervjua sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Nas vode ludaci. Predsjednik i onaj otrovni moron Viktorija Nuland. 'Mi ćemo smijeniti Putina'; I šta onda? Šta se desilo u Libiji nakon što smo 'smijenili' Gadafija? Šta se desilo u Iraku", pitao je on.

Američki voditelj je rekao da je ruski predsjednik "veoma ranjen" zbog odbijanja Zapada, prenosi RT.

"SAD ne vole Rusiju, američka vlada ne voli Rusiju, mnogi Rusi su očekivali da će im poslije kraj Hladnog rata biti upućen poziv da pristupe Еvropi, pošto je ipak riječ o Еvropskoj državi", rekao je on.

Ipak, Zapad je odbio da prihvati Rusiju, napominje Karlson, zbog čega i postoji NATO - kako bi ograničavao moć Rusije - zbog čega se predsjednik Putin osjeća "ranjeno".

"On nije imao koherentnu teoriju, bar ne nešto što bi meni rekao, zašto je to tako. Rusija nije ekspanzionistička sila - izvinite, znam da to ne smijem da kažem pošto ljudi u Stejt departmentu žele da ga predstave kao Hitlera ili imperijalnog Japanca. Ali to je jednostavno netačno", rekao je američki voditelj, podsjećajući da je Rusija već najveća država na svijetu.

Karlson je rekao da Rusija samo želi da osigura bezbjednost svojih granica, ali neko bi morao da bude idiot i pomisli da Putin želi "da se ušeta u Beč", dodajući da za to nema nikakvih dokaza.

Američki voditelj je dodao i da je ruski predsjednik ljut zbog izdaje Zapada, navodeći da je on "nekada mislio da će oni biti prijatelji".

Karlson je naglasio da je na njega ostavilo utisak i to što je Putin u više navrata rekao da želi mir u Ukrajini, dodavši da ne zna da li je on u tome bio iskren, ali podsjetivši da je već bilo riječi o mirovnom rješenju na početku Specijalne vojne operacije, koje je propalo zbog miješanja Velike Britanije.

Za kraj, Karlson je rekao da "ako se pitate ko su pravi ludaci", američki zvaničnici su u više navrata ponovili da jedan od uslova mira mora biti povratak Krima Ukrajini.

"Bez da ulazimo u istoriju Krima, ovo su činjenice: on je dom ruske flote, njegovo stanovništvo je rusko, imali su referendum gdje su izabrali Rusiju, on je dio Rusije. To može i ne mora da vam se sviđa, ali činjenica je da bi Putin išao u nuklearni rat ako bi došli do Krima", rekao je on.

Karlson zaključuje da su ljudi koji misle da je "povratak Krima" uslov za mir - "ludaci", dodajući da oni "žele slabo rukovodstvo u Rusiji".

"Pitanje je zašto bi to željeli? Kako je to dobro za Ameriku? Ne branim Rusiju, branim svoju državu. Slaba vlast u državi sa najvećim nuklearnim arsenalom je potpuno suluda ideja, pogotovo u državi koja je toliko velika i potencijalno podijeljena kao Rusija. Ako to želite, onda ste potpuno nenormalni", zaključio je on.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.