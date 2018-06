Taksi uletio među ljude u centru Moskve, 8 povrijeđeno

MOSKVA - Taksi vozilo uletjelo je među ljude na ulici u centru Moskve, pri čemu je povređeno osmoro ljudi, javlja Tas.

Sputnjik prenosi da je među povređenima i jedan državljanin Meksika.

Prema riječima sagovornika ruske agencije, taksi je udario u saobraćani znak, a potom i u grupu ljudi na trotoaru.

Kako prenose neki ruski mediji, vozač je priveden, a ima kirgisku vozačku dozvolu.



Za sada nisu poznate okolnosti ovog incidenta.

Media reports suggest that the driver got out of the car, tried to run away, but was caught by police https://t.co/FYQd2lGYrN #Moscow pic.twitter.com/aizRS0OsLA