Talačka kriza u Bristolu: Muškarac sa nožem upao u benzinsku stanicu

Muškarac naoružan nožem drži kao taoce radnike jedne benziske stanice u Bristolu.

Osumnjičeni se krije u zgradi, a radnici se navodno nepovređeni i nalaze se u "paničnoj sobi".

Na licu mjesta nalazi se policija, koja je blokirala mjesto incidenta, prenosi B92.

Prema nekim informacijama, jedna ranjena osoba je ambulantnim vozilom prevezena u bolnicu.

Na licu mjesta nalazi se pregovarački tim policije koji pokušava da na bezbijedan način okonča talačku krizu, prenosi BBC.

Povrijeđena osoba prebačena je u bolnicu i nije životno ugrožena.

Policija je blokirala dio grada u kojem se nalazi pumpa, navodi BBC. Drugi detalji o incidentu za sada nisu poznati.

Pictures from the scene in Hengrove Way, south Bristol, where one man has been detained following an armed police incident at a petrol station. More here: https://t.co/MmQnMlACfa pic.twitter.com/ScnhDQSJSl