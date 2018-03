Talačka kriza u Francuskoj: Napadač, identifikovan, traži oslobađanje Abdeslama

TREB - Naoružan muškarac upao je u supermarket u Francuskom gradu Treb, pucao i uzeo taoce, uzvikujući parole Islamske države, pošto je prethodno pucao na policajce. Prilikom pucnjave dvije osobe su stradale, a nekoliko je povrijeđeno u tom napadu.

Napadač je pustio taoce i ostao je sam sa jednim policajcem u supermarketu. On je, prema nekim izvještajima, identifikovan preko registarskih tablica sa vozila iz kojeg je pucao na policiju. Navodno se radi o državljaninu Maroka koji je od ranije poznat bezbjednosnim službama, međutim za to nema zvanične potvrde.

Kako su neki mediji prenijeli, napadač je dok je držao zarobljene ljude u supermarketu tražio oslobađanje Salaha Abdeslama, odgovornog za tertoristički napad u Parizu 2015. godine, kada je stradalo 130 ljudi.

Francuski istražioci su odmah potvrdili da se napad tretira kao teroristički i da je napadač uzviknuo da pripada Islamskoj državi.

Gradonačelnik Erik Menasi izjavio je da je otmičar uletio u prodavnicu vičući "Alahu akbar (Bog je najveći), sve ću da vas pobijem" i oteo nekoliko ljudi.

#France #Trèbes gunman identified through car license plate. Reportedly from Morocco and known by secret services. Supermarket butcher and a client among deadly victims according local media. pic.twitter.com/mf49nLGCrS