MOSKVA - Grupa ukrajinskih diverzanata danas se probila na teritoriju Klimovskog rejona Brjanske oblasti Rusije, saopštio je gubernator Aleksandar Bogomaz.

Oni su otvorili vatru na jedan automobil pri čemu je jedan muškarac ubijen, a jedno desetogodišnje dijete je ranjeno. Dijete je prebačeno u bolnicu i pruža mu se sva neophodna pomoć.

Gubernator je dodao da se u oblasti sprovode sve potrebne mjere za likvidaciju diverzanata.

Oružane snage Ukrajine izvršile su još jedan napad na Klimovski okrug. U napadu bespilotne letjelice zapaljena je kuća u selu Sušani. Na licu mjesta su hitne službe.

CRISIS #Ucrania #Rusia #Russia #Ukraine ❗Ukrainian DRG terrorists also took a paramedic hostage in the village of #Lyubichane, Bryansk region. The man was taken away in an unknown direction, media reported. About 50 saboteurs took hostage residents of the village of Sushany