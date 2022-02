Talačka kriza u centru Amsterdama, nekoliko ljudi oslobođeno

AMSTERDAM - Policija i ostale hitne službe u Amsterdamu izašle su na teren zbog talačke situacije u Appleovoj prodavnici, a u međuvremenu nekoliko ljudi je oslobođeno, dok su drugi i dalje ostali kao taoci.

Talačka kriza počela je danas oko 17.40 kada je pozvana policija zbog moguće pljačke trgovine Apple u Leidsepleinu, na trgu u središtu holandske prijestonice.

Snimci na društvenim mrežama prikazuju naoružanog muškarca kako iza stakla prodavnice drži jednu osobu, navodno zaposlenika Applea, te maše pištoljem. Hitne službe su na mjestu događaja, a ljudima je rečeno da se udalje.

"Policijsko postupanje je u toku zbog poziva iz trgovine na Leidsepleinu", objavila je kratko amsterdamska policija.

Vanwege een melding bij een winkel aan het Leidseplein is daar nu politie-inzet. Nadere informatie volgt via dit Twitter kanaal.

Prema lokalnoj televiziji, svjedoci su rekli da su čuli pucnjavu.

Policija nije dozvoljavala građanima da prolaze trgom, a stanovnike okolnih zgrada zamolila da ne izlaze van stanova.

BREAKING: Hostage situation in the Apple store in #Amsterdam ( Video credit @remcovoogt ) pic.twitter.com/j7XXoIv0qJ