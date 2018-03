Talačka kriza u supermarketu u Francuskoj, dvoje mrtvih, napadač tvrdi da je član ID

TREB - Najmanje dvije osobe su ubijene u gradu Trebu, blizu Tuluza gdje je u toku talačka kriza, pišu lokalni mediji. Jedan policajac je upucan u rame.

Izvori iz policije su potvrdili da se napad tretira kao teroristički, a navodi se da je napad uzvikivao parole povezane sa terorističkom organizacijom Islamska država, te da je govorio da je član ID.

Naoružani napadač upao je u supermarket i u njemu drži zarobljen nepoznat broj ljudi. Policijske jedinice su opkolile supermarket, a oblast nadlijeću i helikopteri.

U toku je policijska akcija, objavilo je ministarstvo unutrašnjih poslova na Twitteru, apelujući da se ne šire tračevi i dezinformacije o događaju.

Gradonačelnik je rekao da su dvije osobe ubijene. Međutim, nije poznato koliko ljudi se nalazi u supermarketu.

Prema pisanju BMFTV-a, muškarac je ušao u supermarket, nakon čega se čula pucnjava.

Nekoliko minuta prije toga, nepoznati počinilac je ranio policajca u gradu Karkasoneu, dok je trčao s trojicom kolega. Pripremali su se na povratak u stanicu, kad je muškarac zapucao iz auta.

Prema pisanju "MBFTV" radi se o istom čovjeku, koji je kasnije naoružan ušao u supermarket.

CORRECTION: France gunman claims allegiance to Islamic State group: prosecutors (Changes 'Islamic State group claims' to 'France gunman claims')