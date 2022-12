Talibani: Žene se za univerzitet oblačile kao da idu na vjenčanje

KABUL - ​Talibanski vršilac dužnosti ministra visokog obrazovanja Nida Mohamad Nadim rekao je da je način oblačenja studentica bio jedan od razloga za odluku da im se zabrani pristup univerzitetima. Još je dodao da su se oblačile kao da idu na vjenčanje.

Nadim izjavio je u četvrtak za državnu televiziju "RTA" da žene "nisu nosile hidžab".

“Nosili su odjeću koja se uglavnom nosila za odlazak na vjenčanje”, rekao je Nadim.

Ostali razlozi za zabranu uključivali su želju da se izbjegne miješanje između ljudi različitih polova i probleme koji se tiču predmeta koji se predaju, rekao je ministar.

Girls crying in agony as they’re told that they will have to leave the university & go home as the Taliban have BANNED female university education in Afghanistan. Painful to hear. How can we sit idly by as millions of girls are denied their human rights.pic.twitter.com/lCANKZ1Kgq