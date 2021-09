Talibani pretukli i uhapsili novinare u Kabulu

KABUL - Ministarstvo unutrašnjih poslova Avganistana zabranilo je nelegalne i proizvoljne proteste, prenose mediji.

Kako prenosi Juronjuz, talibani su uhapsili i pretukli producenta u pratnji specijalnog dopisnika u Kabulu.

Sve to uradili su kako bi spriječili novinare da izvještavaju o protestima u Kabulu.

Predstavnici talibana objavili su i posebne uslove pod kojima se protesti mogu održati, a oni podrazumijevaju da organizatori dobiju dozvolu ministarstva pravde, da na vrijeme prijave svrhu okuljanja, slogane, da bezbjednosne snage budu obavještene 24 časa prije protesta i da protiv onih koji ne ispoštuju pravila mogu da se pokrenu sudski postupci.

The Taliban have arrested and beaten the producer accompanying our special correspondent in Kabul @AnneliseBorges They want to prevent protests from being filmed in #Afghanistan. All our coverage here: https://t.co/AIXG3gbdK2 pic.twitter.com/4dYTB27v69