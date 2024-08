Tanker pun nafte gori i pluta Crvenim morem (VIDEO)

HUDAJDA - ​Naftni tanker u grčkom vlasništvu gori i pluta Crvenim morem nakon niza napada, kažu britanske i grčke vlasti. Tanker Sounion je prvo pogođen rafalnom paljbom s dva mala broda koja su mu se približila rano juče oko 143 km zapadno od jemenske luke Hudajda, objavila je Kancelarija pomorskih trgovačkih operacija Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO).

Kasnije su brod pogodila tri neidentifikovana projektila, koja su izazvala požar na njemu i ostavila ga bez pogona, rečeno je. Nema izvještaja o povrijeđenima među 25 članova posade.

Ni jedna grupa još nije preuzela odgovornost za napade, koje je grčki ministar pomorstva osudio kao flagrantno kršenje međunarodnog prava. Međutim, jemenski islamisti Huti, koje podržava Iran, opetovano su napadali komercijalne brodove u Crvenom moru i Adenskom zalivu od novembra.

Huti tvrde da djeluju kao podrška Palestincima u ratu između Izraela i Hamasa u Pojasu Gaze. Tvrdili su, često lažno, da ciljaju brodove samo povezane s Izraelom, SAD-om ili Velikom Britanijom.

The UKMTO reports that a ship was attacked in the Red Sea, 77 nautical miles west of Hodeidah, Yemen. Footage of the oil tanker Sounion, which is currently drifting in the Red Sea with its engine off after being targeted with at least 4 rockets and gunfire from two… pic.twitter.com/9VymkmJMVq