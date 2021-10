Tedros: Pandemija daleko od kraja, završiće se kada svijet to odluči

BERLIN - Pandemija virusa korona završiće se kada sve zemlje počnu da efikasno koriste dostupna sredstva u zdravstvu, izjavio je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus.

On je tokom Svjetskog samita zdravstva u Berlinu rekao da će se pandemija završiti "kada svijet to odluči".

"U našim je rukama. Imamo sva sredstva koja su nam potrebna - efikasna zdravstvena i efikasna medicinska sredstva - ali ih svijet ne koristi dobro", istakao je Tedros.

Prema njegovim riječima, pandemija je daleko od svog kraja, uzimajući u obzir podatak da je sedmični broj smrtnih slučajeva povezanih sa kovidom 19 u svijetu gotovo 50.000.

Tedros je pozvao zemlje Grupe 20 (G20), u kojima je već vakcinisano 40 odsto stanovništva, da se aktivno uključe u globalni mehanizam za nabavku vakcina "Kovaks" i u rad Afričke radne grupe za nabavku vakcina (AVAT).

Generalni sekretar UN Antonio Guteres pozvao je G20 da pomogne da se skupi osam milijardi dolara radi osiguravanja poštene raspodjele vakcina protiv kovida 19 širom svijeta.

On je na istom samitu u Berlinu napomenuo da se ranije ovog mjeseca pridružio Tedrosu u pokretanju globalne strategije za vakcinaciju protiv kovida 19, koja predviđa kredibilan i praktičan plan isporuke vakcina za 40 odsto ljudi u svim zemljama do kraja ove godine, a 70 odsto do sredine 2022.