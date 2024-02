Teksas dobio zeleno svjetlo? "Neka se otcijepe ako hoće"

OSTIN - Republikanska predsjednička kandidatkinja Niki Hejli objasnila je da su njeni komentari o secesiji bili usmjereni na Bajdena i "krizu ilegalne imigracije".

"Ako Teksas odluči da to želi, može to da uradi. Ako cijela ta država kaže da ne želimo više da budemo dio Amerike. Mislim, to je njihova odluka. Mislim da vlast ne treba da govori ljudima kako da žive, kako da bilo šta rade. Mislim, mislim da treba da pustimo slobodu da živi," rekla je Hejli.

Ona je dodala da i dalje vjeruje da do toga neće doći.

"Mislim, znate, da će države donositi odluke, ali hajde da pričamo o tome šta je realnost. Teksas se neće otcijepiti. Mislim, to nije nešto što će učiniti", rekla je ona.

Na pitanje o njenim komentarima, Hejli je ponovila da Teksas to neće učiniti.

"Oni to neće učiniti. To čak i nije problem. Ono što bi trebalo da bude problem sa Teksasom je, vidite, oni imaju posla sa strašnom krizom ilegalne imigracije. Savezna vlada, Džo Bajden, nije tu za njih. Trebalo bi da ih pustimo da urade sve što treba da bi Teksašani bili bezbjedni, a Teksas zaštićen. To je cilj. To je ono što želimo da uradimo," naglasila je ona.

Teksas je u svađi sa Bajdenovom administracijom zbog ograde od žilet-žice duž prolaza, gde je broj migranata porastao posljednjih mjeseci.

U nedavnoj odluci, Vrhovni sud je odlučio da, privremeno, savezna vlada može da demontira ogradu dok slučaj napreduje na nižim sudovima, dozvoljavajući Teksasu da nastavi izgradnju.

Nakon ove kontroverzne odluke, spekuliše se o potencijalnoj eskalaciji tenzija između Teksasa i vlade savezne države, prenosi "b92".

