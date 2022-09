Teksas odbio posthumno pomilovanje Džordža Flojda

OSTIN - Teksaški odbor odbio je zahtjev za posthumnim oprostom Džordžu Flojdu zbog hapšenja zbog droge 2004., iznenada promijenivši svoju prethodnu odluku.

Odluka od četvrtka poništava prethodnu preporuku odbora koju je jednoglasno donio prošle godine da se pomiluje Flojd, čija je smrt izazvala opsežne proteste "Crni životi znače" 2020. godine.

Slučaj o kojem je riječ je hapšenje iz 2004. povezano s optužbama vezanim uz drogu od strane sada optuženog bivšeg policajca iz Hjustona čija je istorija pod lupom nakon pretresa droge.

#BREAKING The Texas parole board just DENIED a posthumous pardon for George Floyd - 11 months after recommending a pardon & then rescinding it This was for a Houston drug case involving a cop now accused of fabricating informants They told Floyd's lawyer he can reapply in 2 yrs pic.twitter.com/tNSqp4M9wV