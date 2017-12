Teme o kojima Vatikan ćuti

RIM - Vatikan je jedno od najzanimljivijih i najintrigantnijih mjesta na svijetu, sa populacijom od svega nekoliko hiljada ljudi, puno slave i moći, ali i mnoštvom teorija zavjera da ima snažan uticaj na globalnu politiku, dotle da neki tvrde da je "novi svjetski poredak" dizajnirao sam papa.

Vatikan i Katolička crkva su, međutim, puni dokazanih mračnih tajni o kojima niko nikada, ili samo ponekad i samo pomalo govori, koje otkrivaju da to i nije baš "raj na Zemlji", piše Rojters.



Vatikan, na primjer, ima jednu od najviših stopa kriminala na svijetu, a statistički podaci otkrivaju da je svaka osoba u Vatikanu povezana sa 1,5 krivičnih djela, po čemu se ova najmanja država na svijetu svrstava u društvo sa najvećom stopom kriminala.



Ipak, treba naglasiti, navodi agencija, da najveći broj kriminalnih djela nisu zločini, već džeparenje uglavnom turista, koji u Vatikan dolaze u velikom broju tokom cijele godine.



Osim toga, tu su još droga i prostitucija, a najproblematičnije je to što Vatikan ima samo jednog sudiju i previše blage kazne.



Kod Katoličke crkve nalaže potrebu ispovijedanja da bi se očistio grijeh i primio oproštaj i to funkcionise u svim slučajevima, osim ako, na primjer, neko ne bi ispričao povjerenu mu tajnu, zatim ako bi se ispovijedao svom seksualnom partneru, kao i u slučaju da se neko ispovijedi da je učestvovao u pobačaju ili ubistvu.



Ta tri grijeha odnose se isključivo na sveštenike i za njih je zadužen poseban, specijalno obučen Apostolski sud za koji je vezana i jedna zanimljvost.



Riječ je, naime, o sudu koji se redovno sastaje punih 830 godina, a njegov rad se drži daleko od javnosti, kao i kazne koje izriče sveštenicima iz svojih redova.



Za razliku od pitanja ženidbe sveštenstva, što sada nije moguće, ali se ne isključuje mogućnost da će se to jednog dana promjeniti, sasvim je izvjesno da žene nikada neće moći da dobiju sveštenički red.



To proističe iz apostolskog pisma koje je izdao papa Jovan Pavle Drugi, 1994. godine, kojeg svi moraju da se pridržavaju. To isključivo znači da muškarci i žene imaju drugačije uloge i da je Hrist ustanovio da sveštenstvo može biti samo muško.



Egzorcizam je takođe jedna od tajni Vatikana, odnosno Katoličke crkve koji se sprovodi u državama širom svijeta i ima svoja pravila, od dokazivanja da je osoba opsjednuta do samog postupka "istjerivanja đavola".



U Vatikan se najčešće upućuju najteži slučajevi, a poznato je, na primjer, da je papa Jovan Pavle Drugi za vrijeme svog pontifikata lično izvršio tri egzorcizma.



Vatikanski tajni arhiv vjerovatno je jedno od najtajnstvenijih mjesta na svijetu u kojem je smještena istorija Evrope i kojoj pristup imaju samo odabrani.



Rojter napominje da je dio arhiva nedostupan čak i papi. Arhivska dokumentacija je smještena u lavirintu hodnika, ispod jednog dvorišta u sklopu Vatikanskog muzeja.



Tek 1881. godine je, na primjer, samo dio tog arhiva otvoren istraživačima i naučnicima, a dozvolu za pristup dobije svako godine njih oko hiljadu.



Međutim, i oni mogu da dobiju na uvid samo dokument za koji su posebno zainteresovani i koji su pisanim putem tražili i ništa više od toga.



Prema nekim tvrdnjima, Vatikan je povezan sa mafijom i ta činjenica je iskorišćena u filmu "Kum" u kojem je prikazan dogovor dvije strane, koji je na kraju rezultirao ubistvom pape.



Krajem septembra 1978, naime, papa Jovan Pavle Prvi je pronađen mrtav u svom krevetu, samo 33 dana nakon što je izabran za vjerskog poglavara.



Njegova smrt je šokirala svijet i za sobom ostavila mnoga pitanja bez odgovora.



Zvanično, papa je umro od infarkta, a uvjerenje mnogih je da je bio žrtva mafije tim prije što nad tijelom Jovana Pavla Prvog nikada nije izvršena obdukcija.



Poznato je takođe da je predsjednik Vatikanske banke, otac Pol Marčkinkus, podnio ostavu nakon niza skandala, koji su tu banku povezivali sa mafijom, navodi Rojters.