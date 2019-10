Temperatura u Koloradu za 24 sata pala čak 30 stepeni Celzijusa

Temperatura u Koloradu je juče za manje od 24 sata pala čak 30 stepeni Celzijusa. To je najveći pad temperature koji se u ovoj državi ikada desio u oktobru i 15. najveći pad temperature tokom jednog dana u Denveru.

Nacionalna meteorološka služba je javila da je u tom gradu u srijedu u 14 časova bilo 28 stepeni Celzijusa, dok je sutradan u isto vrijeme temperatura bila u munisu, a na ulicama tri centimetra snijega.

Ovu iznenadrnu "promjenu godišnjih doba" u jednom danu izazvao je snažan hladan front koji je u noći između srijede i četvrtka donio jake vjetrove, snijeg i mraz, piše CNN.

Parts of #Colorado, including #Denver, were hit with a sudden chill factor and #snowfall on Thursday morning (pictured) pic.twitter.com/peVGl8G1Ka