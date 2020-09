Tempirana bomba u Indijskom okeanu: Gori tanker sa 270.000 tona nafte

Naftni tanker "Nju dajmond", registrovan u Panami, dva dana gori kod Šri Lanke, zbog čega se strahuje da bi mogla da se izlije velika količina nafte u Indijski okean. Požar na tankeru, koji je plovio iz Kuvajta u Indiju, izbio je usljed eksplozije.

Mornarica Šri Lanke i indijska obalska straža su vodenim topom zalile brod u plamenu, a u gašenju požara angažovan je i helikopter.

Tanker, dugačak 330 metara, prevozi 270.000 tona sirove nafte i 1.700 tona dizela.

U eksploziji na tankeru poginuo je jedan član filipinske posade, a preostala 22 člana posade, petorica Grka i 17 Filipinaca, evakuisani su s broda, saopštili su zvaničnici.

Tanker je putovao iz Kuvajta u istočnu indijsku luku Paradip, a bio je udaljen 60 kilometara od istočne obale Šri Lanke kada je poslao signal za pomoć, prenosi portal Jutarnji.

Dok je bjesnio požar tanker se približavao obali, a indijska obalska straža navodi da je nastala pukotina od dva metra na trupu broda oko 10 metara iznad visine mora.

Centar za upravljanje katastrofama Šri Lanke (DMC) navodi da nema opasnosti od izlivanja nafte u more.

"Nije loše kao što se čini", rekao je direktor DMC-a Sudanta Ranasindže za AFP.

"Požar se nije proširio na tovar. Kada se ugasi požar, brod će biti odvučen dalje u dublje more", dodao je.

Kazao je da vlasti razmatraju prenos nafte na drugi brod.

Tanker je veći od japanskog teretnog broda MV Vakašio, koji je udario u greben na Mauricijusu u januaru, pri čemu je iscurilo više od hiljadu tona nafte u more.

Maldivi, koji zavise od turizma i ribolova i imaju jedan od najočuvanijih koralnih grebena na svijetu, izrazili su zabrinutost zbog mogućeg izlivanja nafte iz tankera "Nju dajmond".

Maldivi se nalaze oko 1.000 kilometara jugozapadno od Šri Lanke.

"Ovo bi mogla biti velika katastrofa", objavio je na Twitteru Ahmed Nasem iz Kancelarije maldivskog predsjednika i dodao da Maldivi moraju da preduzmu mjere opreza.

Sri Lanka’s Marine Environment Protection Authority said there is no oil leak from the Crude Oil Tanker ‘MT New Diamond’ which is currently ablaze in the seas off the Sangaman-kanda, in the east of the country.#SriLanka #Lka pic.twitter.com/E05Gp9tiuA