Tenzije na granici Poljske i Bjelorusije: Hiljade migranata, pucnjava, sazvan hitan sastanak

Sa poljske strane granice sa Bjelorusijom, na lokaciji gdje se nalazi oko 1.000 izbjeglica, čula se pucnjava, izjavio je portparol Bjeloruske pogranične službe.

"Pres služba pogranične službe obavještava javnost da su se čuli pucnji sa poljske strane granice", rekao je portparol za TASS.

U blizini bjeloruske granice sa Poljskom trenutno se nalazi oko 3.000 do 4.000 migranata, a na hiljade njih je spremno da ih prati, naveo je danas portparol poljske vlade Pjotr Miler, prenosi B92.

"U Bjelorusiji ima više od 10.000 ljudi koji su spremni da pređu poljsku granicu", rekao je Miler, prenijela je agencija Rojters.

Current situation on the Polish-Belarusian border. We are dealing with organised destruction of border fortifications. There are also direct attacks on Polish Border Guards officers, police and soldiers. https://t.co/XS3Ec6dej7