Tenzije na relaciji Kišinjev-Moskva: Rusija optužena za predizborni vandalizam

KIŠINJEV - Tenzije sa Moskvom rastu dok prozapadna vlada Moldavije optužuje Rusiju da je organizovala vandalski napad na državne zgrade uoči izbora u oktobru.

Moldavija je za nedavni niz napada na vladine i državne zgrade u glavnom gradu Kišinjevu okrivila Moskvu, rekavši da Rusija pokušava da utiče na izbore sljedećeg mjeseca.

Za samo četiri nedjelje Moldavija će održati i predsjedničke izbore i referendum o članstvu u EU - 20. oktobra.

Vlada je više puta optuživala Rusiju da vodi "hibridni rat" protiv zemlje, da se miješa u lokalne izbore i vodi ogromne kampanje dezinformacija kako bi pokušala da sruši vladu i skrene njen put ka pridruživanju EU.

In the Republic of #Moldova, the headquarters of the Supreme Court of Justice and of the TeleRadio Moldova public Radio and Television Company were #vandalized last night by unknown persons, who threw #paint at the two buildings. (1/4) pic.twitter.com/lw2L9xKiFP — Radio Romania International (@RRInternational) September 28, 2024

Zgrade Vrhovnog suda i državne televizije u petak rano ujutru poprskane su farbom, a preko noći u četvrtak sprejom je obojeno i Ministarstvo rada i socijalne zaštite.

Policija kaže da je izvršila određen broj hapšenja i da istražuje tragove da je Moskva možda organizovala napade.

Podrška SAD Moldaviji

U maju je američki državni sekretar Antoni Blinken obećao 124 miliona evra pomoći Moldaviji za energetsku bezbjednost i za suzbijanje ''ruskih dezinformacija''.

"To će zauzvrat ojačati sposobnost Moldavaca da se odupru ruskom miješanju, da održe slobodne i poštene izbore, da nastave putem ka Evropskoj uniji i zapadnim integracijama, da stvore više ekonomskih prilika", rekao je Blinken tokom posjete Kišinjevu.

Moldavija, sa oko 2,5 miliona ljudi, nekada je u potpunosti zavisila od Rusije u snabdijevanju prirodnim gasom. Suočila se sa akutnom energetskom krizom nakon što je Moskva dramatično smanjila snabdevanje u zimu 2022.

Energetski problemi Moldavije su se pogoršali te godine nakon što je pretrpela privremene nestanke struje jer su njeni energetski sistemi iz sovjetske ere ostali povezani sa ukrajinskim, koji je bio teško pogođen od strane ruske vojske.

Uticaj Rusije u Pridnjestrovlju

Otkako je počeo rat u Ukrajini, u susjednoj Moldaviji su porasli strahovi da bi i ona mogla biti na nišanu Moskve.

Poput Ukrajine, Moldavija je bivša sovjetska republika koja se svrstala sa Zapadom i teži da se pridruži Evropskoj uniji.

According to Radio Chişinău, the police have announced that they have a circle of #suspects. Previously, the Moldovan Government and the Labor Ministry were #vandalized, and two people were detained by the #police. (2/4) pic.twitter.com/1ae3MKui0n — Radio Romania International (@RRInternational) September 28, 2024

Moldavija je stekla nezavisnost od bivšeg Sovjetskog Saveza 1991. godine, a nakon kratkog rata početkom 1990-ih, Pridnjestrovlje je proglasilo nezavisnost od Moldavije.

Iako nezavisnost Pridnjestrovlja nije priznala nijedna država članica UN-a, uključujući Rusiju, teritorija naklonjena Kremlju postala je izvor tenzija tokom rata, posebno zato što je uklesana između Moldavije i Ukrajine i dom je vojne baze sa 1.500 ruskih trupe.

(Euronews)

