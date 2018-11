Tenzije u Ukrajini rastu: Knajsel poziva na dijalog, Porošenko traži oštrije sankcije

Napetost u odnosima Rusije i Ukrajine sve je veća poslije incidenta u Kerčkom moreuzu, kada je ruska mornarica poslije razmjene vatre "zarobila" tri ukrajinska broda.

Ukrajina negira da su njeni brodovi uradili bilo šta pogrešno i optužila je Moskvu za vojnu agresiju.

Sa druge strane, zamjenik ruskog ambasadora pri Ujedinjenim Nacijama Dmitrij Poljanski optužio je Ukrajinu za planiranje incidenta i rekao da je do njega došlo jer je popularnost ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka među glasačima veoma mala.

Pored međusobnog optuživanja, mogućoj eskalaciji sukoba doprinjelo je i uvođenje ratnog stanja u regionima koji se graniče sa Rusijom, Belorusijom i Pridnjestrovljem.

Ministarka inostranih poslova Austrije Karin Knajsel pozvala je danas, u rusko-ukrajinskom konfliktu oko Krima, na deeskalaciju.

Knajsel je, na "Berlinskoj bezbednosnoj konferenciji", u glavnom gradu Njemačke, u funkciji predsjedavajuće EU, rekla da se konflikti moraju verbalno, a ne nasiljem rješavati.

"Moramo i sa Rusijom uvijek voditi konstruktivni dijalog", poručila je ona dodajući da je Evropa upućena na konstruktivnu saradnju sa Rusijom, ali i Rusija sa Evropom.

Da podsjetimo, Knajsel se udala u avgustu ove godine, a svadbi je prisustvovao predsjednik Rusije Vladimir Putin.

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan izjavio je da bi Ukrajina i Rusija trebalo da svoje međusobne probleme reše kroz dijalog. On je naglasio da zvanična Ankara želi da Crno more bude "more mira", prenosi Rojters.

Ruska Federalna služba bezbjednosti (FSB) objavila je snimak tri člana posade zaplijenjenih ukrajinskih brodova.

Na snimku su sva trojica potvrdila da su narušili rusku granicu. Nije moguće utvrditi da li su na to bili prisiljeni.

