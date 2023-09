​Teorije o smrti Prigožina i dalje žive

MOSKVA - Jevgenij Prigožin, lider "Vagnera", poginuo je u avgustu u padu aviona, što je zvanično potvrdila i Moskva. Da li je letjelica u kojoj je on bio pogođena ili je podmetnut eksploziv, nije sasvim jasno, ali da je Prigožin zaista mrtav - nisu svi ubijeđeni.

Ruski analitičar Valerij Solovej iznosi tvrdnje da je Prigožin živ i da se nalazi na jednom od najljepših ostrva na Karibima, što je samo još jedna od brojnih teorija u nizu koje se tiču ove kontroverzne ličnosti.

Prigožin je bio na spisku putnika aviona koji se srušio u Tverskoj oblasti. Kremlj je potvrdio da se lider "Vagnera" nalazio u njemu, međutim, ono što se događalo u prošlosti podgrijalo je sumnje.

Naime, neke od teorija podstaknute su njegovim pojavljivanjem nakon što je prijavljeno da je 2019. godine navodno poginuo u avionskoj nesreći u Africi.

Naime, kako je tada saopšteno, Prigožin je poginuo kada se transportni avion An-72 srušio u Demokratskoj Republici Kongo. Vođa "Vagnera" je "oživio" tri dana kasnije.

Čim se Prigožinov avion srušio, prije mjesec dana, počele su da kruže različite teorije.

"Objavljeno je da je u avionu bio putnik Jevgenij Prigožin. Ali takođe je poznato da je više pojedinaca promijenilo ime u Jevgenij Prigožin, kao dio napora da zamaskira svoja putovanja. Dakle, dok ne budemo sigurni da je to pravi Prigožin, nemojmo se iznenaditi ako se uskoro pojavi u novom videu iz Afrike", rekao je tada Kir Gajls, viši konsultant na programu za Rusiju i Evroaziju u Čatam hausu.

Nakon što je Prigožin pokrenuo svoju neuspjelu vojnu pobunu protiv Kremlja u junu, ruski istražitelji su objavili da su u njegovoj kući pronašli dokumente koji pokazuju da je Prigožin imao dodatne pasoše za moguće dvojnike koji su putovali u njegovo ime. Bilo je i slika Prigožina u raznim maskama, uključujući brade, avijatičarske sunčane naočare i strane vojne uniforme, prenosi "Guardian".

Neki mediji su čak prenijeli da je Prigožinovo tijelo možda previše unakaženo zbog pada i požara koji je uslijedio da bi se identifikovalo uobičajenim metodama.

"I da zauvijek nestane, uzevši jedan od njegovih brojnih rezervnih pasoša, izgorjeli avion je dobar način da to učinite", napisao je jedan istaknuti ruski politikolog na društvenim mrežama.

"Mislim da je apsolutno neizbježno da 50 odsto stanovništva zauvijek bude uvjereno da je on upravo pobjegao i da je to bio njegov izlaz. Ova vrsta teorije zavjere će uvijek biti veoma popularna, posebno s obzirom na njegovu pozadinu", rekao je Andrej Soldatov, ruski novinar i stručnjak za bezbjednosne službe.

Valerij Solovej je bivši profesor na jednom institutu za međunarodne odnose u Moskvi i poznat je kao neko ko širi različite teorije.

On tvrdi da je Prigožin živ i da se nalazi na ostrvu Margarita, koje pripada Venecueli. Ako je to istina, onda se on nalazi na jednom od najljepših ostrva na Karibima, sa bogatom istorijom i sa obalama koje su, kažu, idealne za jedrenje. Kolumbo je bio prvi koji je došao na ovo ostrvo još 1498. godine. Solovej tvrdi da je Prigožin izbjegao da se pojavi u letjelici, da je imao informaciju da će ona biti oborena i da trenutno, kako kaže, "uživa u životu u jednom lijepom odmaralištu". Smatra da je Prigožinu naređeno da se pritaji.

Telegram kanali bliski "Vagneru" brzo su objavili da je avion oboren raketom zemlja-vazduh koju je ispalila ruska vojska. Tsargrad, tvrdolinijaška konzervativna novinska agencija, navela je da je Prigožinov mlaznjak možda raznijela raketa lansirana sa broda, što bi proširilo grupu onih koji bi mogli da stoje iza nesreće.

Aleksej Venediktov, bivši šef radio-stanice Eho Moskve sa dobrim vezama, napisao je da je Prigožina bilo lako uočiti kako ulazi na aerodrom Vnukovo-3 i odlazi na pistu, ali je moguće da je mogao da pređe u drugi avion koji je poletio tada. Takođe je objavio anketu koja je pokazala da skoro 60 odsto čitalaca vjeruje da je Prigožinov avion ili oboren ili raznijet uređajem u avionu, a 17 odsto misli da je on sam inscenirao svoju smrt. Samo jedan odsto vjeruje da je avionska nesreća bila nesreća.

Zanimljivo je, međutim, da je prije samo desetak dana ukrajinska Vojna obavještajna služba potvrdila da je Dimitij Utkin, jedan od komandanata "Vagnera", zaista stradao u toj letjelici, ali da to ne mogu sa sigurnošću da tvrde i za Jevgenija Prigožina.

To su suprotne tvrdnje od onih koje je nakon vijesti o smrti Prigožina iznio Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik, i koji je za Prigožinovu smrt optužio direktno Putina. Ove optužbe Kremlj je demantovao.