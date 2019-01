Tereza Mej "preživjela" glasanje

LONDON - Vlada Tereze Mej “preživJela“ je glasanje o povJerenju Vladi u parlamentu, rezultati su glasanja.

Politiku britanske premijerke podržalo je 325 poslanika, dok je protiv glasalo 306.

Nakon glasanja, Mejova je obećala da će ispuniti volju britanskog naroda i realizovati Brexit.

Ona je potvrdila da će Vlada u ponedjeljak predstaviti plan o daljim koracima u okviru tog sporazuma.

Britanska premijerka Tereza Mej rekla je večeras u parlamentu, nakon što su poslanici izglasali povjerenje njenoj vladi, da je pozvala lidere parlamentarnih stranaka da se sa njom sastanu već ove večeri kako bi pokušali da pronađu izlaz iz ćorsokaka kad je riječ o Brexitu.

"Imamo odgovornost da pronađemo način koji može da obezbijedi podršku Donjeg doma", rekla je Mejova u parlamentu, prenosi Rojters.

U tom cilju, dodala je, predložila je niz sastanaka između visokih parlamentaraca i predstavnika vlade u narednim danima.

"I želela bih da pozovem lidere parlamentarnih stranaka da se sa mnom pojedinačno sastanu, počev od večeras", rekla je premijerka.

Ovakav ishod glasanja znači da će ona sada nastaviti s razgovorima s poslanicima svih partija u pokušaju da se postigne konsenzus o tome kako postupiti kad je riječ o izlasku Velike Britanije iz EU, nakon što je parlament juče odbacio sporazum koji je ona predložila u vezi s Brexitom, pojašnjava britanska agencija.

S obzirom na to da se bliži 29. mart, datum određen za konačno istupanje Britanije iz EU, ta zemlja se nalazi u svojoj najdubljoj političkoj krizi u posljednjih pola vijeka pitajući se kako, pa čak i da li da izađe iz bloka kojem se pridružila 1973. godine, zaključuje Rojters.

The Government has the confidence of the House of Commons. The House has voted 325 to 306 to reject the #NoConfidenceMotion - a majority of 19. #ConfidenceVote pic.twitter.com/14BIO3D5Gf