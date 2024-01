Teror u Ekvadoru, eksplozije, otmice, bande (FOTO; VIDEO)

KITO – Teško naoružani gangsteri upali su juče u studio velike televizijske stanice u Ekvadoru tokom programa uživo, dok su kriminalne grupe pokrenule niz naizgled koordinisanih napada širom južnoameričke zemlje.

Noseći pištolje, mitraljeze i dinamit, maskirani kriminalci upali su u sjedište mreže TC Televisión u najvećem gradu Ekvadora, Gvajakilu, oko 14 sati po lokalnom vremenu.

Pod prijetnjom vatrenim oružjem naredili su zaposlenicima televizije u studiju da legnu na podu prije nego što je prenos uživo prekinut.

NEW: Ecuadorean television station is taken hostage by armed thugs during a live broadcast. Wild. The staff was told to lie down on the floor as gun shots could be heard in the background. The incident comes as gangs continue to take over the streets in Ecuador after President… pic.twitter.com/1ZyDxy4BRO — Collin Rugg (@CollinRugg) January 9, 2024

Novine El Universo pišu da su uspaničeni novinari i snimatelji slali brojne poruke s molbama za pomoć dok su gangsteri divljali zgradom.

"Žele pobiti mnoge od nas. Pomozite nam", glasila je jedna poruka. Nacionalne policijske snage Ekvadora objavile su na društvenim mrežama da su specijalne snage raspoređene na mjesto zločina "kako bi riješile ovu hitnu situaciju".

Naknadno je policija na mreži X objavila da su radnici televizije TC evakuisani iz studija.

Policija Ekvadora kasnije je objavila da je uhapsila sve naoružane muškarce, a svo osoblje i taoci su živi. Najmanje četiri komada vatrenog oružja, dvije granate i "eksplozivni materijal" pronađeni su, a 13 osoba uhapšeno, rekao je César Zapata, glavni komandant nacionalne policije. "Počinioci će biti izvedeni pred lice pravde zbog svojih terorističkih djela", dodao je.

Voditelj TC televizije Jorge Rendon opisao je preuzimanje emitovanja kao "izuzetno nasilan napad". “Htjeli su ući u studio kako bismo objavili šta žele, valjda njihovu poruku”, objavio je Rendon u videu na službenom X računu TC televizije.

Rendon je rekao da zna za jednu osobu koju su napadači upucali, a drugu povrijedili. Policija nije potvrdila te povrede.

Nakon upada u televizijski studio tokom emitovanja uživo, predsjednik Daniel Noboa potpisao je hitnu uredbu kojom se proglašava unutrašnji oružani sukob i navodi nekoliko grupa organizovanog kriminala kao "terorističke organizacije" i "nedržavne aktere".

Vlada je rekla da je nasilje reakcija na Noboin plan da izgradi novi zatvor visoke sigurnosti i prebaci zatvorene vođe bandi.

"Današnji događaji pokazuju da radnje i odluke koje je preduzela nacionalna vlada ozbiljno utiču na kriminalne strukture, a kao odgovor su stvorili talas nasilja kako bi zastrašili stanovništvo", rekao je admiral Jaime Vela, šef zajedničke komande oružanih snaga, nakon sigurnosnog sastanka s Noboom i drugim funkcionerima.

Sve grupe spomenute u Noboinom dekretu sada su vojne mete, dodao je Vela.

Do upada u studio došlo je u trenutku kada su kriminalne grupe pokrenule talas terora širom Ekvadora, otimajući policajce i detonirajući niz bombi, dok su zatvorenici oteli desetine čuvara. Napadi su uslijedili nekoliko sati nakon što je novi predsjednik Daniel Noboa proglasio vanredno stanje nakon bijega vođe najopasnije bande u zemlji.

Dok su hiljade vojnika i policajaca tražile Adolfa Macíasa, osuđenog vođu moćne bande Los Choneros, koji je u nedjelju nestao iz strogo čuvanog zatvora, izbio je haos unutar i izvan kaznionice u očitoj demonstraciji sile organizovanih kriminalnih grupa protiv novog predsjednika zemlje. Noboa, koji je izabran u oktobru na temelju obećanja da će suzbiti nasilni kriminal, proglasio je dvomjesečno vanredno stanje kasno juče.

Gotovo 40 drugih zatvorenika, uključujući još jednog osuđenog narkobosa, pobjeglo je iz drugog zatvora u gradu Riobambi u ranim jutarnjim satima u utorak.

U ovoj fazi nije jasno je li upad u tu televiziju povezan s bijegom iz zatvora, no ovo je još jedan primjer pogoršane sigurnosne situacije u zemlji.

Osam ljudi je ubijeno, a troje je povrijeđeno u napadima povezanima s kriminalnim grupama u Gvajakilu, dok su dva policajca ubili "naoružani kriminalci" u obližnjem gradu Nobolu, saopštila je policija.

Najmanje sedam policajaca je oteto, a video koji kruži društvenim mrežama prikazuje trojicu otetih policajaca kako sjede na zemlji s uperenim pištoljem u njih, dok je jedan prisiljen čitati izjavu upućenu predsjedniku Noboi, prenosi AFP.

“Najavili ste rat, dobićete rat”, čita oficir. "Proglasili ste vanredno stanje. Proglašavamo policiju, civile i vojnike ratnim plijenom."

Policija je naredila evakuaciju vladinog kompleksa u Kitu zbog sigurnosnih razloga. Stanovnici Kita rekli su novinskoj agenciji Reuters da je grad u haosu od vijesti o napadu na TV stanicu u Gvajakilu.

"Previše je nervoze u gradu", rekao je Mario Urena. "Na poslu ljudi odlaze ranije. Svi ljudi odlaze, vidite puno prometa i alarme posvuda. Vlada haos."

Ljudi u gradu Kuenki ispričali su za AFP kako su bili šokirani kada su vidjeli da je TV stanica napadnuta. "U Ekvadoru nikada nismo vidjeli ovakve stvari, gdje je kanal praktično otet i emitovanje počinje pucnjavom, otmicama", rekao je Francisco Rosas. "Dakle, u kakvoj smo sigurnosnoj situaciji? A ako je televizijska stanica pretrpjela ovakvu vrstu pljačke, ovu vrstu nesigurnosti, zamislite restorane ili trgovine."

Policija je potvrdila eksplozije u Esmeraldasu i Los Riosu, dok su uredi gradonačelnika u Kuenki i Kitu potvrdili druge, a ured državnog tužioca rekao je da istražuje jednu u Gvajakilu. Lokalni mediji izvijestili su o dodatnim eksplozijama u Lohi i Mačali. Lokalne vlasti u Gvajakilu rekle su da je bilo incidenata "preuzimanja" u pet bolnica u najvećem gradu zemlje, ali da su policija i vojnici uspostavili red. Nije bilo jasno o čemu se radilo u incidentima.

A u glavnom gradu Kitu policija je pronašla spaljeno vozilo s tragovima plinskih boca unutra. Stanovnici su na društvenim mrežama izvijestili da su čuli snažnu eksploziju u tom području. Policija je takođe rekla da je primila izvješća o eksploziji na pješačkom mostu izvan Kita i prisustvovala "preko 20 hitnih slučajeva tokom ponedjeljka naveče i tokom noći na utorak u različitim dijelovima zemlje.

Neki Ekvadorci već dovode u pitanje Noboine napore da kontroliše nasilje. Noboa ove godine planira održati referendum usmjeren na sigurnosne napore. Nasilne smrti na nacionalnom nivou porasle su na 8008 u 2023., saopštila je vlada, što je gotovo dvostruko više od brojke iz 2022. od preko 4500.

Vjeruje se da su još desetine zatvorskih čuvara uzeti kao taoci u zatvorima širom zemlje, iako zatvorske vlasti nisu dale dodatne pojedinosti. 44-godišnji Macias nestao je iz zatvora u nedjelju tokom prebacivanja u zatvorsku ustanovu s maksimalnim osiguranjem u Gvajakilu, lučkom gradu u središtu brutalnog srozavanja Ekvadora u nasilje.

The chaos in #Ecuador continues. Shootings and murders everywhere in the cities. pic.twitter.com/lur4mpmXmX — Jack Straw (@JackStr42679640) January 10, 2024

Macias je od 2011. služio 34-godišnju kaznu zbog trgovine drogom, ubistva i organizovanog kriminala, ali je iza rešetaka ostao moćna figura. Još jedan opasni vođa bande Fabricio Colón pobjegao je iz zatvora Riobamba tokom sinoćnjih nemira, potvrdila je zatvorska služba.

Tužilaštvo Ekvadora povezalo je Colóna, vođu bande Los Lobos, s ubistvom predsjedničkog kandidata Fernanda Villavicencia i prijetnjama smrću glavnoj tužiteljici Diani Salazar. Noboa je poručio da neće pregovarati s "teroristima", a njegova vlada kaže da je uzrok nedavnom zatvorskom nasilju njen plan da izgradi novi zatvor visoke sigurnosti i tamo transferira zatvorene vođe bandi.

Peruanska vlada proglasila je vanredno stanje duž svoje sjeverne granice s Ekvadorom. Premijer Alberto Otarola objavio je to ističući da će proglašenje vanrednog stanja rasporediti neodređeni broj vojnih stanica kao podršku redarstvenim snagama.

Peruanski ministri odbrane i unutašnjih poslova takođe će otputovati na granicu kako bi koordinisali operacije, rekao je premijer.

Kineska ambasada i generalni konzulati u Ekvadoru biće privremeno zatvoreni od 10. januara do daljeg, navodi se u saopštenju, prenosi Index.

Breaking News: Ecuador declares state of emergency after cartel terrorist attacks. Cartel members have taken civilian hostages. Cartel members are setting cities on fire and aiming bazookas at Ecuadorian police. Ecuadorian army has responded. pic.twitter.com/cbxTBaNHRU

