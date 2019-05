Teroristički napad u Egiptu: Povrijeđeno najmanje 17 osoba, meta bio turistički autobus

KAIRO - Najmanje 17 ljudi, većinom stranih turista, povrijeđeno je danas u snažnoj eksploziji u blizini autobusa kod novog Velikog egipatskog muzeja koji se gradi na području piramida u Gizi, javlja list "Nešenel" iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Prema informacijama ovog lista iz egipatskih službi bezbjednosti, najvjerovatnije je detonirana improvizovana eksplozivna naprava.

"Skaj njuz Arabija" javio je da je eksploziv detoniran dok je autobus prolazio pored muzeja u Gizi, na obodu egipatske prijestonice Kaira.

Na fotografijama sa mjesta eksplozije vidi se kako ambulantne službe pomažu povrijeđenima, oštećeni autobus i turisti koji se drže za glave dok izlaze iz vozila na kojem su popucala stakla.

