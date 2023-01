Teroristički napad u Jerusalimu (VIDEO)

Broj ubijenih porastao je na osam, dok je deset povrijeđeno u pucnjavi u sinagogi u Jerusalimu, javljaju izraelski mediji.

Policija je saopštila da su snage bezbjednosti locirale i ustrijelile napadača, nakon što je pokušao da pobjegne.

Izraelska hitna pomoć saopštila je da je najmanje deset osoba povrijeđeno u napadu na sinagogu, dok mediji navode da je sedam osoba izgubilo život u pucnjavi. Među pogođenima je i 14-godišnji dječak.

Policija je napad opisala kao "teroristički". Kako su naveli, napadač je automobilom došao do zgrade sinagoge u sjevernom dijelu Istočnog Jerusalima i otvorio vatru na vijernike.

Policajci koji su došli na lice mjesta su locirali i pogodili napadača.

Na mjestu zločina su desetine pripadnika snaga bezbjednosti, a prema pisanju medija, oni tragaju za osumnjičenima koji su potencijalno pomagali napadaču.

Komesar policije Jakov Šabtaj je na putu do mjesta incidenta.

"Vidjeli smo ženu i četiri muškarca kako leže na putu. Zadobili su prostrijelne rane i nisu davali znake života. Mogli smo samo da potvrdimo njihovu smrt", rekao je bolničar Fadi Dekidek.

Dodaje da je troje ranjenih, uključujući 70-godišnju ženu u kritičnom stanju i da su evakuisani u bolnicu Hadasa na planini Skopus.

