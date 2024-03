Teroristički napad u Moskvi, najmanje 40 mrtvih

MOSKVA - Najmanje 40 ljudi je ubijeno, a više od 100 ranjeno u masovnoj pucnjavi u koncertnoj dvorani u Moskvi, javlja državna televizija RT, prenosi Tanjug.

U koncertnoj dvorani "Krokus siti hol" u Moskvi došlo je do terorističkog napada, a kako mediji prenose, najmanje tri maskirane osobe su otvorile vatru.

Napad se desio prije početka koncerta grupe "Piknik".

Zgrada je u plamenu.

Žena koja je bila u koncertnoj dvorani rekla je za RT da kola hitne pomoći već stoje ispred zgrade. Ljude odvoze u kolicima.

Ona je rekla da je poslije početka pucnjave veliki broj ljudi uspio da izađe na binu, a zatim i kroz tehničku kapiju.

A terrorist attack is underway at the Crocus Concert Hall in Moscow, with at least four gunmen armed with semi-auto and automatic rifles. pic.twitter.com/RkjbGb5aBC