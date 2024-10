Teroristički napad u Tel Avivu: Tijela na ulici, objavljene fotografije napadača (FOTO)

U ulici Jerusalim u Tel Avivu večeras se desio teroristički napad, nedaleko od stanice gradske željeznice, prenio je Tajms of Izrael.

Osam ljudi je ubijeno u terorističkom napadu u južnom dijelu Tela Aviva, Jafi, saopštila je izraelska policija.

Nekoliko ljudi je ranjeno, a dvojica napadača su neutralisani, prenosi Tajms of Izrael.

U prvim izvještajima izraelskih medija navodi se da su u napadu učestvovala najmanje dva naoružana napadača i da ima najmanje 10 ranjenih, od kojih su dvije osobe u kritičnom stanju, prenosi Tanjug.

Na snimku koji je objavljen na mreži X vide se tijela na ulici. Snimak je uznemirujući, te ga zbog toga ne prenosimo.

