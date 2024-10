Teroristički napad u Turskoj: Ima mrtvih (VIDEO)

ANKARA - U proizvodnom pogonu TUSAŠ u Ankari u okrugu Kahramankazan dogodila se eksplozija. Čuli su se i zvuci pucnjave, navodi se u saopštenju.

Šef turskog Ministarstva unutrašnjih poslova rekao je da ima mrtvih i povrijeđenih. Incident je nazvan terorističkim napadom.

Explosion reported in front of the Turkish Aerospace industries facility (Military) in Ankara, Turkey. First reports indicate that it was a suicide bombing pic.twitter.com/WpjTRoiPe6