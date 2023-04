Tešeira se suočava s optužbama o špijunaži nakon curenja Pentagonovih dokumenata

VAŠINGTON - Vazduhoplovac Džek Tešeira (21) pojavio se u petak pred američkim federalnim sudom kako bi se suočio s optužbama za neovlašteno uklanjanje i zadržavanje povjerljivih informacija i podataka o nacionalnoj odbrani.

Sudija je naredio Tešeiri, pripadniku Vazdušne nacionalne garde Masačusetsa, da ostane u pritvoru do saslušanja sljedeće sedmice.

Njega su uhapsili naoružani taktički agenti u četvrtak, prema Zakonu o špijunaži, nakon sedmične istrage o otkrivanju vladinih zapisa.

"Pohvaljujem brzu akciju koju su preduzela tijela za sprovođenje zakona kako bi istražili i odgovorili na nedavno širenje povjerljivih dokumenata američke vlade", rekao je predsjednik Džo Bajden u izjavi.

