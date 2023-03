Teška nesreća u Italiji: Avioni se sudarili tokom leta (VIDEO)

Dva italijanska vojna aviona sudarila su se u vazduhu u blizini Rima, a oba pilota su poginula.

Školski avioni "siai 208" sudarili su se tokom vježbe u kojoj su učestvovale četiri letjelice.

Jedan od aviona između kojih je došlo do kontakta izgubio je krilo, a oba su pala – jedan na travnjak u blizini aerodroma, a drugi je udario u parkirani automobil u rimskom prigradskom naselju, objavili su italijanski mediji.

⚡️Two Italian Air Force Training Planes Collide Near #Rome - Both Pilots lost their lives. The 2nd Pilot crashed the plane into Residential area. pic.twitter.com/8Ufeo7FSi8