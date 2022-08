Testirali ribe na koronu (VIDEO)

Više od pet miliona ljudi u kineskom gradu Xiamenu dobilo je naređenje da se ove sedmice testira na virus korona, nakon što je u gradu potvrđeno oko 40 slučajeva zaraze virusom. Međutim, oni nisu jedini koji moraju biti testirani.

Kineskim društvenim mrežama šire se snimci na kojima se vide medicinski radnici koji uzimaju briseve ulovljenim ribama i rakovima.

Ovo nije prvi put da je živa riba testirana na koronu.

"Naučili smo lekcije iz Hainana, gdje se razvila ozbiljna epidemija. Rečeno je da bi to moglo biti podstaknuto razmjenom morskih proizvoda između lokalnih ribara i njihovih prekomorskih kolega", rekao je radnik u Gradskoj kancelariji za okeanski razvoj Xiamena za lokalne novine.

More amazing video of Chinese pandemic control staffs testing corona virus on fishermen’s harvest from the sea. This one is said to be shot in Jimei, Xiamen city. #zeroCovid pic.twitter.com/A8zKe3UtLC