Težak sudar metroa u Pekingu: Povrijeđeno više od 500 putnika (VIDEO)

Dva vozila metroa sudarila su se u Pekingu, gdje je veliki snijeg napadao na kolosijeke, nakon čega je 515 osoba prevezeno u bolnicu, od kojih 102 sa prelomima kostiju, saopštile su gradske vlasti.

Od povrijeđenih, 25 su bili pod nadzorom, a 67 je ostalo na daljem bolničkom liječenju.

Nezgoda se dogodila u četvrtak uveče u zapadnom, brdskom dijelu grada, na nadzemnom dijelu pruge, na ruti metro linije Čangping, javlja AP.

Beijing Metro Accident: Over 30 Injured on Changping Line, No Fatalities. pic.twitter.com/cOVStWWLHd