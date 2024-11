Težak udes u Austriji: Prevrnuo se kamion vozača iz BiH, prevozio opasne materije

BEČ -Pripadnici štajerske policije noćas su dobili dojavu o teškom udesu transportera koji je izletio s puta i prevrnuo se.

Kako prenose austrijski mediji, za volanom kamiona bio je državljanin Bosne i Hercegovine, dok je kamion imao hrvatske tablice.

Sve se desilo noćas oko 2:30 na putu A9, blizu Traboha, kada je 30-godišnji vozač u momentu skliznuo s puta. Iako je pokušao da ispravi vozilo, nije uspio zbog neravnina.

Na pres konferenciji štajerske policije saopšteno je da je vozač vjerovatno zaspao na sekund za volanom tj, da ga je uhvatio tzv. mikrosan. To je dovelo do proklizavanja, a zatim i do prevrtanja. Vozač je prošao sa lakšim povredama.

Inače, najveći problem je bio što je prevozio opasne materije, ali na sreću, tečnost nije iscurila. Tokom dana su službe za hitno djelovanje satima pokušavale da isprave kamion, ali su na kraju morali da sačekaju dolazak posebnog krana. Saobraćaj na ovoj dionici puta bio je satima u prekidu.

