Tijelo bebe pronađeno u šumi, sumnja se da je dijete britanske bogatašice

Tijelo bebe pronađeno je juče u šumskom području u južnoj Engleskoj, u blizini mjesta gdje su aristokratkinja Konstans Marten (35) i njen partner Mark Gordon (48) uhapšeni ranije ove sedmice.

"Moram vas obavijestiti da su ovog poslijepodneva policijski službenici koji pretražuju šumovito područje u blizini mjesta gdje su uhapšeni Konstans Marten i Mark Gordon otkrili ostatke bebe", rekao je sinoć detektiv Luis Basford.

Par je uhapšen u ponedjeljak, nakon što ih je jedan čovjek vidio u Brajtonu i dojavio policiji. Njihova beba nije bila sa njima, pa je krenula opsežna policijska potraga.

Konstans Marten i Mark Gordon nestali su sa tek rođenom bebom 5. januara. Viđeni su na brojnim lokacijama. Spavali su u plavom šatoru i izbjegavali policiju. Kada bi prolazili pored nadzornih kamera pokrili bi lica, prenosi Index.hr.

Policija je najviše bila zabrinuta za novorođenče jer nije primilo nikakvu pomoć ljekara od rođenja, kao ni majka. Policija je nudila novčanu nagradu od 10.000 funti za svaku informaciju koja bi dovela do pronalaska para i bebe.

Update : Constance Marten & Mark Gordon remain in police custody arrested on suspicion of child neglect, and have so far refused to tell police the sex of their baby, or where it is . The baby has had no medical attention since birth. Huge search is now underway to find baby. pic.twitter.com/o56Tm58wCW