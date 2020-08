Tijelo preminulog brazilskog radnika ostavljeno na podu marketa

Jedna prodavnica u Brazilu nastavila je s normalnim radom, iako im je radnik preminuo tokom radnog vremena. Tijelo su ostavili da leži.

Naime, tijelo radnika koji je preminuo u supermarketu ostavljeno je na podu, pokriveno kišobranima i okruženo kartonskim kutijama.

Incident se dogodio u prodavnici u sjeveroistočnoj državi Resife 14. avgusta, ali je izašao na vidjelo tek ove nedjelje, usljed oštrih kritika na društvenim medijima da tijelo nije uklonjeno i da prodavnica nije bila zatvorena, piše Dejli mejl.

Menadžer prodaje Manuel Moses Kavalkante (59) doživio je srčani udar dok je bio na poslu. Prva pomoć je pružena, ali je Kavalkante preminuo u prodavnici, navodi se u saopštenju kompanije Karfur.

"Kompanija je pogriješila što nije zatvorila prodavnicu odmah nakon onoga što se dogodilo kako bi dočekala pogrebnu službu, i zato što nije pronašla odgovarajući način da se pobrine za tijelo", saopšteno je.

