Tijesna pobjeda socijaldemokrata, poražena stranka Angele Merkel

BERLIN - Njemačka Socijaldemokratska stranka (SPD) tijesno je pobijedila na federalnim izborima i porazila stranku odlazećeg kancelara Angele Merkel, pokazuju preliminarni rezultati.

SPD je dobio 25,7 odsto glasova, a vladajući blok Hrišćansko-demokratske unije (CDU) i Hrišćansko-socijalne unije (CSU) osvojio je 24,1 odsto glasova.

Zeleni su ostvarili svoj najbolji rezultat u istoriji i trećeplasirani su sa 14,8 odsto glasova, prenio je Bi-Bi-Si.

Ovakvi rezultati znače da će novu vlast formirati koalicija. Lider SPD-a Olaf Šolc izjavio je ranije da njegova stranka ima jasan mandat za formiranje vlade.

Ankete na biralištima ukazale su na neizvjestan rezultat nakon kojeg aktuelni kancelar ostaje na funkciji do formiranja nove koalicije, a to može da potraje do Božića.

Nasljednik Merkelove imaće zadatak da vodi najveću evropsku ekonomiju u naredne četiri godine, a glasači su pokazali da su im klimatske promjene prioritet.

Šolcove pristalice su burno pozdravile lidera SPD-a, a on je u obraćanju televizijskoj publici rekao da su mu građani povjerili zadatak da formira "dobru i pragmatičnu vladu za Njemačku".

Milioni Nijemaca glasali drugačije nego prije četiri godine

Više miliona Nijemaca na parlamentarnim izborima glasalo je za drugu političku stranku nego prije četiri godine, a najviše birača izgubili su vladajući konzervativci.

Kako se navodi u anketi Instituta za istraživanje javnog mnjenja Infratest, sprovedenoj za televiziju ARD, 1,4 miliona Nijemaca okrenulo je leđa unionistima i opredijelilo se za socijaldemokrate, a među njima najviše je starijih ljudi i žena.

Osim toga, oko 900.000 glasova CDU/CSU otišlo je danas Zelenoj stranci, a 340.000 liberalima, prenosi ntv.de.

Osim toga, Zeleni su ove godine dobili i 470.000 glasova Levice i 320.000 socijaldemokrata.

Istovremeno, za socijaldemokrate glasalo je i 590.000 nekadašnjih birača Levice.