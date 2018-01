Tilerson: Pjongjang može da izazove vojni odgovor SAD

VANKUVER - Državni sekretar SAD Reks Tilerson upozorio je danas da bi ukoliko Sjeverna Koreja ne odluči da pregovara po pitanju svog programa nuklearnog naoružanja koje predstavlja sve veću opasnost po SAD, to moglo da izazove vojni odgovor.

"Mi svi treba da budemo veoma trezveni i realni u ovoj situaciji", rekao je Tilerson na pitanje da li Amerika treba da bude zabrinuta zbog mogućnosti rata.

On je, prenosi AP, istakao da je Sjeverna Koreja nastavila da napreduje u svom nuklearnom oružanom programu kroz termonuklearne testove i napredak u oblasti interkontinentalnih balističkih raketa.

"Moramo da prepoznamo da je prijetnja sve veća i da ukoliko Sjeverna Koreja ne odabere put saradnje, diskusije, pregovora, onda će ona sama pokrenuti tu opciju", rekao je on.

Njegova beskompromisna poruka uslijedila je nakon skupa u Vankuveru kojem je prisustvovalo 20 zemalja koje su bile na strani Amerike tokom Korejskog rata 1950-1953. godine, a u vrijeme kada se pojavio skepticizam među saveznicima po pitanju iskrenosti Pjongjanga u nedavnom otpočinjanu diplomatskog odnosa sa saveznicom SAD Južnom Korejom.

Nakon sastanka američkih saveznika na kojem se govorilo o tome kako da pojačaju kampanju sankcija, Tilerson je naglasio da administracija predsjednika SAD Donalda Trampa traga za diplomatskim rješenjem u nuklearnom sporu, ali i dodao da Sjeverna Koreja tek treba da se pokaže kao "kredibilan pregovarački partner".

On je, kako se navodi, odbio da odgovori na pitanje da li Bijela Kuća razmatra ograničenu vojnu akciju protiv zvaničnog Pjongjanga, a povodom navoda medija da su neki u Trampovoj administraciji zagovarali tu ideju.

AP navodi da je uprkos oštrom stavu Vašingtona i odlučnosti da nastavi da vrši pritisak na Severnu Koreju, Tramp pokazao otvorenost za pregovore sa Pjognjangom, u odgovarajućim okolnostima.

Nakon niza uvreda i prijetnji koje je mjesecima razmjenjivao sa liderom Sjeverne Koreje Kin Džong Unom, Tramp je u intervjuu prošle nedjelje rekao da bi njih dvojica mogli da imaju pozitivan odnos.

Tilerson je odbio da kaže u utorak da li se Tramp obraćao direktno Kimu.

"Mislim da nije od koristi da komentarišem. Mi smo u veoma ranoj fazi otkrivanja koliko je daleko Sjeverna Koreja otišla sa svojim programom i šta je to što mi možemo da učinimo da je ubijedimo da krene alternativnim putem. Tako da ako zalazimo u to ko se kome obraća i šta je rečeno, ukoliko želimo da to bude poznato ili javno, mi ćemo to i objaviti", rekao je Tilerson.