Tilerson: Tramp pristao na sastanak zbog promjene stava Kima

VAŠINGTON - Američki državni sekretar Reks Tilerson izjavio je danas da je "dramatična" i iznenađujuća promjena stava Kim Džong Una dovela do toga da američki predsjednik Donald Tramp pristane na sastanak s sjevernokorejskim liderom.

Tilerson je dodao da su SAD iznenađene koliko je Kim bio okrenut ka napretku u razgovorima s južnokorejskom delegacijom, prenosi AP.

On je ocijenio da je to najsnažniji nagovještaj do danas Kimove "ne samo volje, već zaista želje za razgovorima".

Šef južnokorejske Kancelarije za nacionalnu bezbjednost Čung Eui-jong, koji je obavestio novinare o planiranom sastanku nakon razgovora s Trampom u Bijeloj kući, sastao se s Kimom ranije ove nedelje.

Tilerson je naglasio da je Tramp sam donio odluku da se sastane s sjevernokorejskim liderom, nakon što je utvrdio da je pravo vrijeme za razgovore, ali ne za zvanične pregovore.

On je dodao da će biti potrebno nekoliko nedjelja kako bi se ugovorio sastanak dvojice lidera.

Severnokorejski lider Kim Džong-un pozvao je američkog predsednika Donalda Trampa na sastanak, a Tramp je rekao da će prihvatiti poziv, što predstavlja preokret bez presedana u odnosima dvije zemlje, javio je BBC.

Južnokorejski zvaničnici u Vašingtonu, koji su objavili da bi dvojica lidera mogla da se sastanu već u maju, usmeno su prenijeli Kimovu poruku Trampu i poručili da je sjevernokorejski lider "posvećen denuklearizaciji".

Sjeverna Koreja još nije izdala nikakvo zvanično saopštenje o aktuelnom razvoju događaja.