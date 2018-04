Tilerson preko noći izbrisan sa sajta Stejt departmenta

VAŠINGTON - Ime Reksa Tilersona potpuno je nestalo sa sajta Stejt departmenta pošto je za vikend na snagu stupila odluka predsjednika SAD Donalda Trampa o njegovoj smjeni saopštena na Twitteru.

Link koji vodi do "državnog sekretara Tilersona" na stranici Stejt departmenta nestao je noćas, a na njegovo mjesto postavljen je opšti pojam "drzazvni sekretar". Klik na to vodi do stranice koja obavještava posjetioce da je zamjenik državnog sekretara Džon Salivan postao "vršilac družznosti državnog sekretara 1. aprila 2018."

Linkove koji vode do stranica sa Tilersonovim govorima, putovanjima i drugih događaja sada zamjenjuju oni sa Salivanovim, prenosi AP.

Klik na link ka biografiji Tilersona kao 69. državnog sekretara otvara stranicu na kojoj piše "Žao nam je, stranica ne može biti pronađena".

Tramp je otpustio Tilersona objavom na Twitteru 13. marta, ali ta odluka postala je zvanična 31. marta.