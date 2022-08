Tim IAEA krenuo ka nuklearki u Zaporožju

​Tim nuklearnih stručnjaka krenuo je jutros automobilom ka nuklearnoj elektrani Zaporožje usred međunarodne zabrinutosti zbog potencijalne nesreće ili curenja radijacije.

Izaslanik Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) krenuo je jutros iz Kijeva u elektranu na jugoistoku Ukrajine.

"Konačno odlazimo poslije šest mjeseci truda. IAEA ide ka nuklearki u Zaporožju. Kao što znate, mi tamo imamo veoma važan zadatak - da radimo i ispitamo realnu situaciju tamo, da pomognemo da se situacija što više stabilizuje", rekao je šef UN za nuklearna pitanja Rafael Grosi uoči puta.

Podsjetimo, Grosi se juče sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu. Zelenski je tokom sastanka sa Grosijem istakao da Ukrajina od posjete misije IAEA očekuje ne samo analizu situacije u NE Zaporožje, već i zahtjeve za demilitarizaciju zone oko i unutar elektrane, prenio je Ukrinform.

Ukrajinski predsjednik je zahvalio na dolasku misije IAEA u Ukrajinu i istakao da zbog ruskog zauzimanja nuklearne elektrane Zaporožje postoje veliki rizici u vezi sa eksplozijama, prekidom rada nuklearnih reaktora i isključenjem blokova NE sa ukrajinske mreže.

Zelenski je govorio i o rizicima u vezi sa sezonom grijanja za ukrajinske građane i globalnoj prijetnji zbog određenih nuklearnih rizika.

@RafaelMGrossi and a team of experts & inspectors have set off for the IAEA Support & Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ), to help ensure nuclear safety and security at #Ukraine's Zaporizhzhya NPP and undertake vital safeguards activities. https://t.co/IrcPxHuukI pic.twitter.com/0IzcLDYsxO