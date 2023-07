Tinejdžer osuđen na doživotni zatvor (VIDEO)

AJOVA - Jedan od dvoje tinejdžera iz Ajove koji su priznali krivicu za ubistvo profesorice španskog jezika zbog loše ocjene osuđen je na doživotni zatvor s mogućnošću pomilovanja nakon 35 godina.

Prema "Associated Pressu", "CBS Newsu" i "USA Todayu", Vilard Miler (17) dobio je kaznu u četvrtak. I on i još jedan tinejdžer, Džeremi Gudejl (18), priznali su krivicu u aprilu za ubistvo prvog stupnja u smrti učiteljice španskog Noeme Graber (66), koja je bila majka troje djece.

"Smatram da su vaša namjera i postupci bili zlokobni i zli. Ta su djela rezultirala namjernim gubitkom ljudskih života na brutalan način. Nema praštanja", rekao je sudija okružnog suda, Šon Šovers dok je izricao kaznu Mileru, izvještava "AP".

Dodao je:

"Vaši užasni postupci doveli su do smrti Noeme Graber, a njena porodica nikada neće moći popuniti tu prazninu", takođe je Šovers rekao Mileru za "USA Today".

I Miler i Gudejl optuženi su za ubistvo prvog stepena i zavjeru za počinjenje nasilnog zločina u vezi s Graberovom smrću 2021., a tinejdžerima će se suditi kao odraslima.

Kao dio sporazuma o priznanju krivice, tužioci su Mileru preporučili kaznu od 30 godina do doživotnog zatvora s mogućnošću uslovnog otpusta.

"Your intent and actions were sinister and evil." Judge sentences 17-year-old Willard Miller to life in prison for the murder of his Spanish teacher, Nohema Graber. https://t.co/cOu7yGKkTE pic.twitter.com/HQejJD9Zj9