Tinejdžer pobio svoju porodicu jer je mislio da su kanibali

NEŠ - Cezar Olalde (18) iz Teksasa optužen je za likvidaciju svojih roditelja, sestre i brata, koje je brutalno ubio jer je mislio da su kanibali i da planiraju da ga pojedu. On je navodno iz vatrenog oružja upucao članove svoje porodice, a zatim odvukao njihova tijela u kupatilo u njihovoj kući u Nešu u Teksasu.

Nakon što se zabarikadirao na imanju, policajci su morali da pošalju pregovarača da ga nagovori da se preda policiji.

Zločin je prijavio Džozef Flider, kolega ubijene sestre Lisbet, koji je svratio do njihove kuće, kako bi provjerio da li je sa njom sve u redu, jer se nije pojavila na poslu.

Flider je rekao policiji da kada su on i njegova supruga otišli ​​u dom porodice Olalde, niko nije otvarao vrata, te da je na lice mjesta stigao još jedan član ove porodice, Dijana, Cezarova starija sestra, navodi "DailyMail".

Texas teen charged with killing parents, 2 siblings, claims they were ‘cannibals’ planning to eat him https://t.co/iDQ6P7FPR1 pic.twitter.com/Z2fOlSH2Rf