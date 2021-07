Tinejdžer ubio dvije sestre, sve prenosio uživo na Instagramu

Dvije 18-godišnje sestre bliznakinje su ubijene iz vatrenog oružja u zastrašujućoj egzekuciji prikazanoj uživo na Instagramu.

Snimci pucnjave od tada imaju više hiljada pregleda, prenosi "Dejli Star".

Beživotna tijela Amalije i Amande Alves pronađena su samo nekoliko sati nakon što su ubijene pored puta iza stambenog kompleksa u Packjusu u Brazilu.

Amanda Alves je iza sebe ostavila trogodišnju kćerku, dok je njena sestra blizanakinja Amalia Alves postala majka dječaka prije samo šest mjeseci.

Mateusa Abreua, tinejdžer osumnjičen za masakr, uhapšen je i policija ga ispituje.

Video snimak zabilježio je mučne posljednje trenutke sestara dok su klečale jedna pored druge na prljavom putu.

Izvještaji kažu da su njih dvije bile prisiljene da kosu skupe u punđu prije nego što je Abreu navodno prislonio pištolj na njihove potiljke i ispalio metke.

Nakon toga je, kako se sumnjiči, ispalio još dva hica u jednu od sestara i četiri u drugu.

Iako brazilski zvaničnici tek treba da otkriju konkretan motiv za pogubljenja, lokalni mediji pišu da je motiv bio taj što su sestre "previše znale" o incidentima koji su uključivali lokalne dilere droge.

Mještani koji žive u tom području izbezumljeno su pozvali policiju nakon što su tijela pronađena na istom mjestu gdje su i ubijena.

Mediji prenose da je osumnjičeni tinejdžer prethodno hapšen najmanje sedam puta.

Twin sisters, 18, shot and killed in a brutal gang execution, broadcast live on Instagram in Brazil https://t.co/gXgLr37L1H