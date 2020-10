Tinejdžeri koje je usmrtio voz u Njemačkoj su braća iz Srbije

MINHEN - B.A. (13) i H.A. (17) iz opštine Dečani na Kosovu i Metohiji, stradali su u teškoj željezničkoj nesreći koja se rano jutros dogodila u Bavarskoj u predgrađu Landshuta.

Kako pišu njemački mediji, dva rođena brata su poginula su oko 7.15 časova, kada ih je udario voz dok su pokušavali da dođu do željezničke stanice.

Tragedija se odigrala pred očima njihovog mlađeg brata A.A., koji je preživio samo zato što je išao sporije od starije braće.

Mališan je zbog teškog psihičkog stanja hitno prevezen u bolnicu.

Prema nezvaničnim saznanjima, majka je dječake kobnog jutra dovezla do stanice kako bi uhvatili voz da odu do škole. Samo što je okrenula automobil, dvojica sinova su se provukla ispod rampe da brže stignu do stanice. Nisu vidjeli da voz dolazi sa suprotne strane.

Na licu mesta bilo je više od 100 spasilaca, ali dječacima nije bilo spasa.

Željeznički saobraćaj je na ovom dijelu puta bio obustavljen satima.

(Telegraf)