Tinejdžeri pretukli djevojčicu (14) ispred škole

LA MOSON LA PAILAD - ​Francuske vlasti pokrenule su hitnu istragu nakon što je troje tinejdžera pretuklo 14-godišnju djevojčicu ispred škole koju pohađa na jugu Francuske, zbog čega je ona teško povrijeđena te je završila u komi, prenosi "The Guardian". Policija je zbog pokušaja ubistva uhapsila troje maloljetnika, među kojima je i djevojčica iz iste škole kao i žrtva. Djevojčica (14) priznala je da je pretukla žrtvu. Ostalo dvoje uhapšenih maloljetnika ima 14 i 15 godina.

Tužioci su kasnije saopštili da se 14-godišnja Samara probudila iz kome, ali da je nakon napada, koji se u utorak popodne dogodio ispred koledža Artur Rimbau u okrugu La Moson-La Pailad, zadobila teške povrede.

Hasiba, majka žrtve, izjavila je da je učenica iz škole maltretirala njenu kćer dvije i po godine jer se oblačila i ponašala previše slobodno za islam.

"Zapravo ne razumijem razloge zašto je to dijete stalno napadalo Samaru, ali postoji neki razlog. Mislim da je to zbog toga što je Samara malo slobodnija od nekih učenika", rekla je majka, prenosi "The Guardian".

Nikol Belube, ministarka obrazovanja, naredila je istragu, a inspektori iz njenog ministarstva imaće vremenski rok od osam radnih dana da izvijeste o okolnostima napada. "Ova će misija imati za cilj utvrditi stvarne činjenice i odgovornosti", rekla je za "BFMTV", dodajući da Samari duguju "istinu".

Francuski predsjednik Emanuel Makron je izrazio je solidarnost s napadnutom djevojkom, ali je pozvao na oprez pri donošenju zaključaka o okolnostima napada. "U ovoj fazi istrage bih bio oprezan. Želim da se u miru utvrdi puna istina i da se tada donesu zaključci", rekao je Makron, a prenosi "Jutarnji".

