Tlo ne prestaje da podrhtava: Novi zemljotres u Turskoj

​Novi zemljotres jačine pet stepeni Rihterove skale pogodio je provinciju Kahramanmaraš u Turskoj večeras, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Prema preliminarnim podacima, epicentar potresa se dogodio 22 kilomtera od Goksuna.

Tursku je u ponedjeljak pogodio snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni, a uslijedilo je nekoliko stotina naknadnih potresa.

#Earthquake (#deprem) confirmed by seismic data.Preliminary info: M5.0 22 km SW of #Göksun (#Turkey) || 5 min ago (local time 20:00:49). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/erSLYThj9l