Tlo oko Drača se ne smiruje, novi potres u Albaniji

​TIRANA - Zemljotres jačine 3,7 stepeni Rihterove skale pogodio je večeras područje nedaleko od grada Drača, javili su lokalni mediji.

Prema navodima medija, epicentar je bio blizu Drača i na oko 40 kilometara od Tirane.

Isto područje je u popodnevnim časovima pogodio potres jačine 4,9 stepeni Rihterove skale.

Zemljotres jačine 6,4 stepena Rihterove skale pogodio je jadransku obalu Albanije 26. novembra nakon čega je uslijedilo više stotina potresa usljed smirivanja tla, uključujući najmanje tri jača od pet stepeni.

Najmanje 46 osoba je poginulo, a više od 2.000 je povrijeđeno u zemljotresu koji je prije dva dana pogodio Albaniju.

M3.7 #earthquake (#tërmet) strikes 22 km NW of #Tirana (#Albania) 18 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/s32HETmRlt