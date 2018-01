Tokom panike na Havajima ubacivali djecu u šahtove?

SAN DIJEGO - Tokom panike zbog lažne uzbune o balističkoj raketi koja ide ka Havajima pojedini su navodno ubacivali djecu u kanalizaciju kako bi ih zaštitili.

Na društvenim mrežama objavljen je snimak na kojem se vidi kako dvojica muškaraca ubacuju djevojčicu u nešto što djeluje kao šaht.

Autentičnost snimka nije potvrđena.

Osim toga, na društvenim mrežama objavljeni su i snimci građana Havaja kako u panici trče, traže zaklon i ostavljaju poruke voljenima.

Na primjer, stanovnik San Dijega objavio je glasovnu poruku koju je dobio od majke: “Upravo smo dobili upozorenje da raketa ide ka nama… Kažu da nije vježba i da nađemo zaklon. Ne možemo mnogo toga da uradimo, a ako je ovo istina, samo sam htjela da ti kažem da te volim”.

Podsjećamo, građani širom Havaja primili su tekstualnu poruku u kojoj ih upozoravaju na pretnju balitičkom raketom i da hitno potraže sklonište. Zvaničnici su kasnije potvrdili da je prijetnja bila lažna.

Kako se navodi, obavještenje da je u pitanju lažna uzbuna došlo je tek nakon 38 minuta.

Kako piše RT, građani Havaja su za to vrijeme tražili sklonište gdje god su mogli – u odvodima, kadama, podrumima…

Još nije tačno poznato šta je prouzorkovalo ovu grešku, a guverner Havaja Dejvid Ajg rekao je za CNN da je neko “pritisnuo pogrešno dugme u toku promjene smjene“.

False alarm in #Hawaii had people scared as hell! People were trying every damn thing to say safe! Whole family stuck in a sewer! #HawaiiMBB pic.twitter.com/ZYtvhwFe8m