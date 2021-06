Tone brod prepun otrovnih hemikalija

KOLOMBO - Teretni brod koji je prenosio tone hemikalija tone kod zapadne obale Šri Lanke, što je jedna od najgorih pomorskih ekoloških katastrofa ove azijske zemlje ikad.

Singapurski brod MV X-Preš Pearl, koji je nosio 1.486 kontejnera, uključujući i 25 tona azotne kiseline, kao i ostale hemikalije i kozmetiku, usidrio se u blizini zapadne obale kada je požar izbio 20. maja, prenio je danas Rojters.

Vlasti su se borile protiv vatrene stihije od tada, kada su zapaljivi kontejneri sa hemikalijama pali i zapalili brod, saopštila je mornarica Šri Lanke prošlog mjeseca.

Na tone plastičnih paleta je došlo do obala i mora bogatog ribom, izazvavši jednu od najgorih ekoloških katastrofa u nekoliko prethodnih decenija, smatraju eksperti.

"Spasilačka kompanija koja radi sa brodom X-Preš Pearl je rekla da brod tone na trenutnoj poziciji", rekao je minstar za ribolov Kančana Vijesekera putem Twittera.

Vlada je zabranila pecanje duž obale dugačke 80 kilometara, što je ugrozilo oko 5.600 ribarskih brodova, dok je na stotine vojnika raspoređeno na plaže da čiste otpad. Spasioci vuku brod ka dubljim vodama, dodao je Vijesekara.

Situation Update: Latest videos of the "X-PRESS PEARL" vessel. Footage was captured by the SLAF Bell 212 a short while ago (02 June 2021).#MVXPressPearl pic.twitter.com/4GznxCTuXy