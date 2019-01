Toni Mendez, bivši špijun CIA, preminuo u 78. godini

Toni Mendez je najpoznatiji po misiji spasavanja diplomata u Iranu, što je Ben Aflek prenio na filmsko platno.

Bivši agent Centralno-obavještajne agencije (CIA) Toni Mendez, koji je poslužio kao inspiracija za Oskarom nagrađeni film Argo, preminuo je u 78. godini života.

Bolovao je od Parkinsonove bolesti. U CIA je bio specijalista za prikrivanja, falsifikovanja i spasilačke misije.

Najpoznatiji je po tome što je prokrijumčario šest američkih diplomata iz Irana tokom talačke krize 1979-81, predstavljajuči se kao filmski producent.

Ben Aflek, koji je režirao film Argo i glumio Mendeza, nazvao ga je "pravim američkim herojem".

"On je bio izuzetno mio, pristojan, ponizan i ljubazan čovek", napisao je Aflek na Tviteru.

"Nikada nije tražio priznanje za svoje postupke, samo je služio svojoj zemlji."

Nekadašnji zamjenik direktora CIA Majkl Morel je takođe na Tviteru napisao da je Mendez "bio jedan od najboljih zaposlenih koji je ikada radio u CIA".

"Bio je jedinstven i tako je značajno pomogao u zaštiti naše nacije."

Tony Mendez was a true American hero. He was a man of extraordinary grace, decency, humility and kindness. He never sought the spotlight for his actions, he merely sought to serve his country. I’m so proud to have worked for him and to have told one of his stories. #RIPTonyMendez